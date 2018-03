Pizzicato ubriaco e a fumare droga picchia la sicurezza del locale che lo allontana: denunciato (Video)

Una serata su di giri per un 23enne ecuadoregno pizzicato sabato attornoa a mezzanotte nei pressi del locale Zanellato nel Ghetto di Padova mentre stava bevendo una birra e fumando uno spinello.

L'aggressione

Un atteggiamento "euforico" il suo notato dalla sicurezza del locale che ha deciso di allontanarlo insieme ad altri quattro amici: immediata la reazione di stizza del giovane che per tutta risposta gli ha sferrato un pugno al volto. Nel parapiglia innescato nei pressi del locale, dove si è radunato un gruppo di curiosi, è arrivata la polizia che ha identificato il ragazzo e la sua banda di amici: tutti di origine straniera, il più giovane di appena 18 anni. L'ecuadoregno che è stato bloccato, qualche minuto prima aveva quasi innescato una rissa con altri due giovani di 19 anni, spintonati dal ragazzo apparentemente senza motivo. Sono stati proprio i due a riconoscere l'aggressore e a raccontare anche il precedente episodio agli agenti. L'ecuadoregno è stato denunciato insieme al gruppetto di amici per lesioni personali in concorso.