Aggredisce una 34enne poi prende a bastonate un uomo andato in soccorso: arrestato

Ha aggredito una 34enne di origine cinese per futili motivi, poi ha colpito con un bastone un uomo di 61 anni che ha tentato di difenderla e l'ha mandato all'ospedale.



DENUNCIA. A finire in manette un 26enne di origine nigeriana: l'uomo, domenica mattina in corso del Popolo, si è scagliato contro la donna, aggredendola. A notare la situazione un 61enne residente a Due Carrare che si trovava a passare nella stessa direzione e che ha tentato di difenderla. A quel punto il malvivente ha preso in mano un bastone e lo ha colpito al volto ferendolo al labbro e al naso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato il colpevole, nonostante il tentativo di fuga. Medicato, l'uomo aggredito ne avrà per otto giorni.