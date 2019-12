Camerieri di un ristorante del centro pestati a sangue: mascella distrutta per uno dei due

Una rissa con calci e pugni il sabato sera in pieno centro. E' bastata una parola di troppo perché all'una di notte in piazza Capitaniato un 28enne cameriere del ristorante Peace 'n' spiace, si sia ritrovato massacrato di botte, con un occhio tumefatto e la mandibola seriamente fratturata. Aggredito anche il collega che è rimasto ferito a una mano.

La ricostruzione

Stando a quanto ricostruito dalle volanti della polizia gli aggressori sarebbero due nord-africani, con tutta probabilità tunisini, che erano in giro con una terza persona italiana. I due camerieri che lavorano al risotrante Entico di via Dondi, sostengono anche che i picchiatoriu avessero con sè i tirapugni. I lavoratori afgani sarebbero stati aggrediti a fine turno, quando stavano portando a gettare via l'immondizia. L'episodio è successo all'esterno, le urla hanno richiamato altri dipendendi e uno di loro è stato aggredito. Per il 28enne la diagnosi all'ospedale è stata impietosa: frattura della mascella e dovrà essere operato. L'episodio ricorda la rissa che ha visto coinvolto il rapper italo-senegalese Nigga Dium che giovedì notte è stato aggredito in piazzale San Giovanni da qualcuno che gli ha provocato un taglio alla coscia suturato con 30 giorni di prognosi.