Aggredito e azzannato da un Akita americano: un mese di prognosi per un 38enne

In questa occasione non si è affatto comportato da “miglior amico dell'uomo”: un cane di razza Akita americano ha aggredito un 38enne, provocandogli lesioni guaribili in 30 giorni.

I fatti

È successo nella serata di sabato 23 maggio a Trebaseleghe: G.P., 39enne del luogo, stava passeggiando in compagnia del suo fidato cane il quale, colto da improvviso raptus, si è scagliato contro un 38enne anch'egli di Trebaseleghe, che è dovuto ricorrere alle cure mediche all'ospedale di Camposampiero. I carabinieri sempre di Camposampiero hanno invece denunciato il proprietario dell'Akita americano per omessa custodia di animali e lesioni personali colpose.