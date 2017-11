Cane assalito e preso a morsi da due meticci sfuggiti dal guinzaglio: ferito anche il padrone

Domenica mattina, poco prima delle 10, un 53enne padovano ha chiesto l'intervento della polizia in via delle Granze Sud dopo che due cani di taglia media avevano aggredito il suo cagnolino. Secondo quanto riferito dall'uomo, i due cani meticci erano in passeggiata quando si sono sgranciati dal guinzaglio del loro accompagnatore e si sono scagliati sul suo cagnolino.

FERITO CANE E PADRONE.

Nel tentativo di separare gli animali, il 53enne ha riportato un morso ad un dito e pertanto è stato poi accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso. Ferito anche il suo cagnolino. All'arrivo della polizia, il 53enne e l'accompagnatore dei due meticci, padre della proprietaria, si sono scambiati i dati in quanto entrambi coperti da polizza assicurativa.