Litigano, lei tira fuori un coltello e lo ferisce alla guancia: denunciata una donna 25enne

Hanno innescato una discussione per futili motivi e dalla parole è poi spuntato un coltello.

L'aggressione

L'aggressione sabato sera a Padova in un appartamento di via Avanzo: a finire nei guai una donna di 25 anni, K.M., originaria della Nigeria ma residente in città. La donna nel mezzo della discussione ha estratto un coltello da cucina e ha ferito al volto il 20enne, come lei originario della Nigeria e residente nel capoluogo padovano. Coltello sottoposto a sequestro e denuncia alla donna per lesioni aggravate da parte dei carabinieri che sono intervenuti sul posto.