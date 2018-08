Gruppo di stranieri manda in panico la zona Stazione: danni a un negozio e due feriti

Un gruppetto di persone, ma con la violenza di una squadra. L'irruenza di 5 nigeriani ha richiesto l'intervento degli uomini della questura nella zona della stazione, dove oltre a danneggiare un negozio hanno ferito due nordafricani.

Aggressione in pieno giorno

Sono le 12 di martedì quando due auto della polizia locale ferme in piazzale Stazione vengono avvicinate da un marocchino. Affaticato e spaventato, l'uomo spiega di essere stato aggredito e inseguito da un gruppo di africani incontrati in piazza De Gasperi. Senza un reale motivo, il drappello avrebbe accerchiato l'uomo solo, obbligandolo a una fuga precipitosa terminata all'altezza del McDonald's.

Vetrina sfasciata

Qui, vedendo che il marocchino aveva chiesto aiuto alla polizia, i nigeriani si sono rifugiati in un minimarket. Abituato a clienti poco raccomandabili, il titolare ha intimato loro di uscire se non avessero acquistato qualcosa. Indispettiti, i 5 sono tornati in strada, ma hanno preso a calci e pugni la vetrina e la serranda del negozio, causando qualche danno.

I feriti

A quel punto la loro presenza davanti allo scalo ferroviario ha dato nell'occhio, convincendo la locale a rivolgersi al 113. All'arrivo delle volanti i nigeriani si sono dati alla fuga, travolgendo un uomo tunisino che passava a pochi metri da loro, lasciandolo a terra sull'asfalto. Sul posto è stata chiamata un'ambulanza del 118 per medicare i due nordafricani: il marocchino aveva qualche graffio ed escoriazione, il tunisino un polso dolorante, ma entrambi hanno rifiutato le cure in ospedale confermando di sentirsi bene. La polizia è ancora al lavoro per rintracciare i 5 uomini del Centro Africa.