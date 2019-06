Chiede aiuto, poi sferra un pugno all'agente. Nuova aggressione in carcere

All'alba di martedì si è verificata un'aggressione all'interno del carcere di Padova che ha costretto un agente a farsi medicare al pronto soccorso. Il sindacato: «Colleghi vittime di costanti angherie e della mancanza di personale».

L'attacco

Erano le 5.30 quando un detenuto italiano ha chiesto aiuto per un problema medico. Quando l'agente è arrivato davanti alle sbarre della cella l'altro lo avrebbe però colpito con un pugno in pieno volto, minacciandolo e lanciandogli addosso tutto ciò che gli capitava a tiro. A quel punto il poliziotto è stato accompagnato in infermeria e si è ancora in attesa di conoscere il referto.

Il commento

A riportare l'episodio è il sindacato Uspp tramite il segretario provinciale Onofrio Bellini. Esprimendo la propria vicinanza al ferito il sindacato ha sottolineato come quella delle aggressioni sia una problematica che riguarda gran parte dei penitenziari italiani. Tentativi di sommossa e angherie di ogni genere, come dimostrano i recenti fatti di cronaca e le statistiche che segnano un preoccupante aumento degli episodi violenti. «Complimenti al personale di polizia penitenziaria del Due Palazzi, che nonostante le gravi carenze degli organici e le tante ore di lavoro richieste riesce a prevenire e allontanare le minacce per l’ordine e la sicurezza» conclude la nota.