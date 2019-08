Le punta un coltello alla gola mentre prende le sigarette insieme al figlio quattordicenne

Mentre era ferma insieme al figlio al distributore di sigarette per acquistare dei tabacchi è stata avvicianata da uno sconosciuto in bicicletta che le ha puntato il coltello sotto la gola, minacciandola. Con una testata la donna è riuscita a divincolarsi e grazie all'aiuto del primogenito ha messo in fuga il malintenzionato.

Violenta reazione

L'episodio è accaduto nella serata di martedì a Tombolo, nell'Alta Padovana, in via Peraro, poco distante dal Bar Cristia. Una mamma di 46 anni si è fermata in un tabaccaio per utilizzare il self-service h24 e acquistare un pacchetto di sigarette. Proprio in quel momento è stata avvicinata da uno sconosciuto, apparentemente straniero di origini marocchine che emanava un forte odore di alcol. Il giovane aveva in mano un coltellino e l'ha puntato al collo della donna, chiedendo dei contanti. La mamma non si è fatta intimorire e ha tirato una testata. Il figlio di 14 anni che ha assistito alla scena è intervenuto, spingendo via l'aggressore. I due si sono rifiugiati nel vicino locale, mentre il malintenzionato è sparito in sella alla sua bicicletta.

Le indagini

Del fatto sono stati informati i carabinieri della locale stazione che hanno immediatamente avviato le indagini. I frame delle telecamere di sorveglianza mostrerebbero la scena con il giovane barcollante che agisce in preda ai fumi dell'alcol. I militari lo stanno rintracciando. La donna ha denunciato quanto avvenuto con un post su Facebook in cui descrive l'aggressore come giovane, alto un metro e 60, probabilmente marocchino e che indossava una giacca verde.