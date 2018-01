Aggredito con una griglia per barbecue da due giovani ubriachi: escoriazioni a volto e braccio

Si offre di aiutarli, ma viene aggredito: è successo a Fontaniva, vittima un uomo del posto che ha riportato escoriazioni al braccio e allo zigomo sinistro.

LA DINAMICA

Accade alle ore 23.00 circa in via Risorgimento, a Fontaniva: un uomo di 52 anni, residente nel comune dell'Alta Padovana, stava rincasando a bordo della propria autovettura quando si è imbattuto in due giovani che, in bicicletta, procedevano a zig zag al centro della carreggiata. Il fontanivese ha dunque arrestato il veicolo per sincerarsi delle condizioni dei due "ciclisti", uno dei quali, in evidente stato di ebbrezza alcolica l'ha subito aggredito prima verbalmente e poi fisicamente, colpendolo all'avambraccio e al viso con una griglia per barbecue. L'assalitore è quindi tornato all'attacco colpendo nuovamente la vittima al braccio per evitare che potesse chiamare i soccorritori: così facendo gli ha fatto cadere a terra il telefonino, che ha poi raccolto prima di allontanarsi per le vie del centro del paese. L'uomo, che ha riportato escoriazioni al braccio e allo zigomo sinistro, ha preferito non ricorrere alle cure mediche. Le indagini per dare un volto e un nome ai due giovani sono in corso.