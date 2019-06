Si scagliò contro un ingegnere al grido di «Sei un fascista»: identificato uno degli aggressori

Tutto per colpa di una “canzone”: dopo una serie di accertamenti la Digos di Padova ha identificato per lesioni in concorso uno degli autori dell'aggressione al Portello ai danni di un ingegnere di Dolo.

I fatti

I fatti risalgono alla notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno, quando l'ingegnere è stato prima circondato da cinque ragazzi e poi preso a calci e pugni da due di loro. Uno dei quali è stato appunto identificato: si tratta di un 27enne di Vicenza vicino ai collettivi della sinistra padovana. La motivazione che lo stesso avrebbe addotto per giustificare l'aggressione? A suo dire l'ingegnere stava intonando “Le chant du diable”, canzone tipica della legione straniera francese divenuta poi un inno delle organizzazioni paramilitari naziste durante la seconda guerra mondiale.