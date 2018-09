Bocciano il figlio e il padre picchia l'insegnante: è il ragazzo a separarli

Dopo gli ultimi episodi, sembra che brutti voti e bocciature facciano reagire i genitori peggio dei figli. Anche gli esami di riparazione in corso in questi giorni sono stati il teatro di un'aggressione in piena regola, messa in atto dal padre di un alunno.

I precedenti

Se un tempo i cattivi risultati scolastici costavano ai figli qualche rimprovero e magari una punizione, oggi la situazione pare ribaltata. Sempre più spesso i genitori sfogano la propria rabbia sugli insegnanti, ritenuti gli unici colpevoli. Il fatto più grave risale all'8 giugno, quando la madre di uno studente di Selvazzano ha picchiato selvaggiamente una professoressa . Due settimane dopo la madre di una tirocinante ha fatto saltare gli esami a Camposampiero . Mercoledì 5 settembre la triste scena si è ripetuta al liceo Cornaro di Padova.

L'aggressione

Era il giorno della verità per un giovane studente, purtroppo però gli esami di riparazione per cui aveva studiato durante l'estate non hanno avuto l'esito sperato e il ragazzo è stato bocciato. Dopo gli scrutini, la comunicazione ai genitori. Immediatamente il padre, un 53enne di origine albanese ma che da anni vive in città, ha raggiunto la scuola. Accecato dalla rabbia, ha cercato il professore che riteneva responsabile della bocciatura e si è scagliato su di lui con spintoni e schiaffi, insultandolo pesantemente.

La denuncia

A salvare il docente è stato lo stesso ragazzo, che si è buttato tra i due, separandoli e trattenendo il padre. I presenti nel frattempo hanno avvisato le forze dell'ordine: la movimentata mattinata si è conclusa con una denuncia a carico del 53enne che ora dovrà rispondere di percosse e minacce a pubblico ufficiale, essendo il professore in servizio. Nessuna conseguenza per il docente, che se l'è cavata con un grande spavento e amarezza.