Pugni in pieno volto all'anziana madre durante una lite familiare: fermato appena in tempo

Nuovo caso di maltrattamenti in famiglia con un uomo che aggredisce la propria madre per futili motivi. Stavolta succede a Cadoneghe.

La lite

I carabinieri sono stati chiamati a intervenire in un'abitazione del comune padovano per un litigio in corso tra madre e figlio. L'uomo, il 42enne F.B., al culmine del diverbio si è scagliato contro la madre 65enne colpendola con un pugno in faccia. I militari sono riusciti a entrare in casa e a placare l'ira del figlio, mentre la madre è stata soccorsa sul posto. L'uomo è stato inizialmente arrestato per lesioni e poi rimesso in libertà con l'obbligo di non avvicinarsi nè all'abitazione nè ai familiari. Pare anche che simili episodi di violenza non fossero una novità tra le mura domestiche.