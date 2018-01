Prendono a botte con mazza e tondino in ferro un connazionale: denunciati per aggressione

Lo hanno preso a botte con una mazza e un tondino in ferro.

AGGRESSIONE

L'aggressione la notte di Capodanno: due malviventi di origine tunisina, tra cui un minore, hanno malmenato un connazionale il 31 di dicembre. L'uomo, in ospedale con 20 giorni di prognosi, si è recato dai carabinieri per la denuncia solo lo scorso giovedì. I due sono stati immediatamente rintracciati e denunciati per aggressione con uso aggravato di armi in concorso.