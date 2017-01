In coda al distributore di sigarette: chiede a quelli davanti di sbrigarsi, ma viene aggredito

Nella notte tra venerdì e sabato, verso mezzanotte e mezza, un 35enne padovano è stato spintonato da due uomini, stranieri, mentre era in fila per comprare le sigarette in un distributore di via Manin a Padova.

SCAPPATI. L'uomo stava aspettando il suo turno per acquistare un pacchetto, ma davanti a lui c'erano due individui un po' lenti; così ha deciso di sollecitarli e uno dei due, evidentemente infastitdito, l'ha spintonato per poi scappare. La polizia si occupa del caso.