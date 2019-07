Aggredito e ferito alla sagra da un gruppo di sconosciuti: si cercano tre ragazzi

Una delle manifestazioni più amate del paese, una ricorrenza da non perdere, specialmente l'ultima serata con i fuochi d'artificio. É la sagra del melone di Massanzago, che se per centinaia di paesani è stata una festa, per un ragazzo si è trasformata in un incubo.

Accerchiato e malmenato

Stando a quanto lui stesso ha raccontato ai carabinieri, poco prima delle 22 di mercoledì è stato preso di mira e picchiato da tre ragazzi che non aveva mai visto prima. Lui, 18enne di origini nordafricane e residente a San Giorgio delle Pertiche, era arrivato a Massanzago per passare una serata di divertimento. Nel parco di Villa Baglioni, che ospita la sagra, ha però fatto un brutto incontro. Tre giovani gli si sarebbero parati davanti, insultandolo e aggredendolo. Lui avrebbe reagito e chiamato i carabinieri, mettendoli in fuga.

Le indagini

É una storia tutta da chiarire, su cui stanno cercando di far luce i carabinieri di Trebaseleghe intervenuti sul posto. Il racconto del giovane sarebbe suffragato dal referto medico con una prognosi di cinque giorni rilasciato dal pronto soccorso di Camposampiero, ma la sua versione è ancora al vaglio degli inquirenti. Con le descrizioni fornite dalla vittima sono in corso le ricerche per identificare il gruppo di aggressori.