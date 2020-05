Pitbull si scaglia contro un uomo e azzanna un piccolo maltese: feriti e un denunciato

L'episodio si è consumato nella prima serata di giovedì in via Trento a San Giorgio delle Pertiche dove un uomo che era in sella alla sua bicicletta in compagnia del suo piccolo Maltese è stato aggredito da un pitbull di proprietà di un giovane del posto.

Aggressione e feriti

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione verso le 20.30 il molossoide, che non aveva il guinzaglio e la mascherina, è fuggito al suo proprietario, un 26enne del posto, e ha puntato un 64enne residente poco distante che era a spasso insieme al suo Maltese in bicicletta. Il pitbull ha azzannato sia il sessantaquattrenne sia l'altro cane, procurando lesioni all'uomo guaribili in 7 giorni. Il giovane è stato denunciato per omessa custodia e malgoverno di animali.