Fermato per un controllo, si scaglia con calci e pugni contro i poliziotti: 22enne arrestato

E' stato fermato dalla polizia per un controllo mentre si trovava a bere birra in mano in corso del Popolo ma, per tutta risposta, si è scagliato contro i poliziotti mandandoli in ospedale.



ARRESTATO

Ad essere messo in manette sabato pomeriggio attorno alle 16 M.B., un 22enne africano. Il giovane, gravato da un provvedimento di allontanamento dal territorio veneto, ha tentato di ribellarsi sferrando calci e pugni agli agenti. I due, alla fine, sono riusciti a bloccarlo. E' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. I due agenti sono stati ricoverati con alcuni giorni di prognosi.