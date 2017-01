Lo accoltella alla gamba e al gluteo per rubargli soldi e cellulare: rintracciato e denunciato

Accoltellato alla gamba da un connazionale, rintracciato dopo essere fuggito poco lontano. L'episodio sabato pomeriggio attorno alle 15 nella galleria San Carlo di Padova.



DENUNCIA. La vittima è un tunisino senza fissa dimora, soccorso dopo essere stato ferito con arma da taglio alla gamba e al gluteo. L'uomo sarebbe stato aggredito per una rapina da un connazionale: via 300 euro e un cellulare. a quel punto il ladro, dopo aver abbandonato il malcapitato sanguinante, si è dato alla fuga. Dalla descrizione fornita alla polizia, è stato però rintracciato poco distante, in via Trieste. Per lui, tunisino senza fissa dimora, è scattata la denuncia per rapina aggravata. Le due ferite della vittima sono state giudicate guaribili in 15 giorni.