Giornalista preso a testate: Educazione Padovana dalla parte di Spada, il post su Fb

Sulla brutale aggressione dell'inviato di Rai2 Daniele Piervincenzi, colpito sabato con una testata da Roberto Spada, titolare di una palestra di Ostia Nuova, è intervenuta anche Educazione Padovana, una frangia degli ultras del Calcio Padova. Giovedì è infatti apparso un post sulla loro pagina Facebook riportante “10, 100, 1000 Spada!”.

L'AGGRESSIONE.

Martedì pomeriggio, come reso noto dalla Rai, "due inviati di Nemo Nessuno Escluso, il giornalista Daniele Piervincenzi e il film maker Edoardo Anselmi, sono stati violentemente aggrediti a Ostia da Roberto Spada, membro della famiglia Spada, nota alle cronache per diverse inchieste giudiziarie, e da un suo sodale". La troupe del programma di Rai2 doveva realizzare un servizio sul voto nel municipio di Ostia. "Piervincenzi è andato davanti alla palestra gestita da Roberto Spada per chiedergli un commento sul suo sostegno a Casapound, adesione dichiarata sul suo profilo Facebook qualche giorno prima delle elezioni. Dopo aver risposto a diverse domande, improvvisamente Spada ha dato una violentissima testata a Piervincenzi e l'ha rincorso, picchiandolo con un bastone. Poi, insieme a un'altra persona, si è diretto verso il film maker, sferrando calci e pugni".

L'ARRESTO.

Roberto Spada, giovedì, è stato portato via in manette dai carabinieri della compagnia investigativa di Ostia. Il fermo è stato messo in atto in esecuzione di un decreto emesso dal pm Giovanni Musarò della Distrettuale Antimafia di Roma. L'accusa è violenza privata, aggravata dal metodo mafioso come previsto dall'articolo 7. Spada, 42 anni, è stato prelevato, in via Guido Vincon, intorno alle 17.