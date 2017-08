Aggressione in zona Stazione, 28enne colpito con una bottiglia e pestato di botte

Martedì sera, poco prima della mezzanotte, un 28enne del Bangladesh è stato aggredito nel piazzale della Stazione di Padova, vicino all'esercizio kebab.

FERITO. Il 28enne è stato raggiunto da una bottiglia in vetro presa da un cestino e da una pietra. Altri 4 cinesi avvicinatisi dalla vicina edicola hanno partecipato all'aggressione con calci e pugni per poi fuggire a piedi. Il 28enne ha perso i sensi ed è stato portato in ospedale per una ferita lacero contusa alla testa. Non versa in gravi condizioni. Sul caso indaga la polizia.