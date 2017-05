In preda a un raptus di follia prende a martellate la madre e il fratello: gravi

Raptus di follia domenica pomeriggio all'interno di un'abitazione di via Lauro a Cadoneghe.



L'AGGRESSIONE. Un uomo, un 58enne italiano, ha imbracciato un martello e ha cominciato a colpire sia la madre 78enne che il fratello 47enne. La donna è risultata sofferente di Alzheimer, il secondo, invece, da tempo in cura per problemi psichiatrici. Feriti ripetutamente, i due sono stati trasportati in ospedale dagli uomini del Suem dove si trovano in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando sull'accaduto e che hanno arrestato l'uomo per tentato duplice omicidio.



