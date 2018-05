"Vicini agli agenti aggrediti": la solidarietà di Fratelli d'Italia dopo il pestaggio all'ufficio immigrazione

"Sono vicino agli agenti aggrediti dal giovane nigeriano": Massimiliano Barison, portavoce locale di Fratelli d'Italia, esprime la solidarietà dell'intero partito nei confronti dei due poliziotti rimasti feriti a causa del pestaggio all'ufficio immigrazione della questura di Padova.

"Mi auguro che sconti la pena"

Questo il testo dell'intervento di Barison: “Detenere un regolare permesso di soggiorno ed essere reo di spaccio di droga, atteggiamenti violenti e sequestro di persona lo considero un curriculum non meritevole dello status di rifugiato, tanto meno di permesso di soggiorno anche a seguito di espulsione da un centro di accoglienza. Sono vicino agli agenti aggrediti dal giovane nigeriano nell’ufficio immigrazione con calci e pugni per l’ulteriore pretesa di alloggio. A nome di Fratelli d’Italia esprimo la solidarietà verso gli agenti feriti e verso le forze dell’ordine che quotidianamente devono subire aggressioni, non solo fisiche, e mi auguro che sconti l’eventuale pena che il giudice valuterà”.