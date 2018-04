Madre e figlio aggrediti in pieno centro a Padova: denunciato un 22enne

Un caso increscioso. Risolto in poco tempo: un albanese di 22 anni è stato fermato, portato in questura e denunciato per l'aggressione verbale a una giovane madre col figlioletto di due anni.

I fatti

È accaduto martedì mattina alle ore 11.30 circa ai Giardini dell'Arena, in centro a Padova: il giovane, in evidente stato confusionale, si avvicina alla panchina su cui era appoggiata la bicicletta della donna per rubarla, ma a causa dell'alcol inciampa. A quel punto la mamma reagisce chiedendo all'albanese cosa avesse intenzione di fare, e lui per tutta risposta la aggredisce verbalmente prima di dileguarsi. La denuncia del marito, che ha inviato una lettera al sindaco Sergio Giordani, ha permesso alle forze dell'ordine di individuare il responsabile del misfatto.