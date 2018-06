Accoltellamento in centro: lago di sangue in strada. Un ferito lotta tra la vita e la morte

Notizia in aggiornamento

Aggressione in pieno pomeriggio nel centralissimo incrocio tra via Zabarella e via Altinate. Fuori dal Bar Centrale, teatro del ferimento, di fronte alle vetrine di Coin, un'ampia chiazza di sangue sulle mattonelle.

L'agguato

Stando alla prima ricostruzione fornita, si tratterebbe di un accoltellamento per un regolamento di conti tra cittadini stranieri avvenuto attorno alle 16.30 all'interno del locale. Sul posto le volanti della polizia e la polizia scientifica per i rilievi. La vittima, seduta al bar, sarebbe stata colpita da numerosi fendenti a una gamba e alla testa da due persone, anch'esse nordafricane, ed è stata trasportata al pronto soccorso in codice rosso. Fuggiti i due aggressori.

Il ferito: è in fin di vita

Disperate le condizioni del ferito: l'uomo è tutto'ora ricoverato e i medici lo stanno operando per cercare disperatamente di salvargli la vita. Tremenda la coltellata che lo ha ferito alla testa, con la lama penetrata in profondità. Le sue condizioni sono talmente gravi che le forze dell'ordine non hanno ancora potuto procedere all'identificazione.