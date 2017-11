Aggredisce il vicino con un bastone e tira un calcio alla moglie incinta: denunciato

È stato denunciato in stato di libertà dalla polizia un italiano di 56 anni per lesioni aggravate commesse nei confronti di una coppia di coniugi vicini di casa di origine romena, in zona Arcella.

L'AGGRESSIONE

Dopo l’ennesimo diverbio condominiale, scaturito lunedì sera- a detta dell’aggressore- dalla continua confusione proveniente dall’abitazione della famiglia romena, l’uomo si è scagliato dapprima contro il vicino, dell’età di 30 anni, colpendolo con un manico di scopa e spruzzandogli sul volto un deodorante spray, poi se l’è presa con la moglie, in stato di gravidanza, sferrandole un calcio all’addome. All’arrivo della volante gli agenti hanno bloccato l’aggressore, portandolo in questura dove veniva fotosegnalato e denunciato in stato di libertà, mentre i coniugi si sono recati in ospedale per ricorrere alle cure mediche.