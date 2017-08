Pfas, campionamenti delle acque ad Agna. Il sindaco:"Prioritario tutelare i cittadini"

I campionamenti di acqua verranno effettuati sia in superficie che di pozzo, per consentire un monitoraggio dei valori di Pfas all'interno del territorio comunale, anche se al momento Agna non risulta compresa nel plume di contaminazione.

TUTELA. "Questo intervento, da noi fortemente voluto - spiega il sindaco Piva Gianluca - è doveroso viste le continue notizie di stampa diffuse nell'ultimo periodo in merito al grave problema di contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) al fine di tutelare la salute pubblica dei Cittadini."

RISULTATI. Durante le operazioni, in tutto 3 prelievi dell'Arpav sarà presente l'assessore all'Ambiente Erika Rampazzo che è anche biologa, ed accompagnerà i tecnici presso i punti concordati per il prelievo. "Restiamo in attesa dei risultati dall'Arpav e poi con il nostro ufficio tecnico faremo i ragionamenti del caso", conclude Piva.