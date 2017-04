È morta Agnese Guzzon, la partigiana di Bagnoli: a Mortise l'ultimo saluto

Si è spenta il giorno di Pasqua Agnese Guzzon, la partigiana della brigata comunista Sabatucci originaria di San Siro di Bagnoli che più volte rischiato la vita nascondendo alle perquisizioni dei nazi-fascisti soldati italiani e britannici. Avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 3 maggio. La donna, come ricorda il sindaco di Bagnoli di Sopra Roberto Milan, era molto conosciuta nella comunità.

TESTIMONIANZA. "Tutta la mia famiglia era antifascista prima del 25 luglio del 1943 - raccontava Agnese Guzzon in una testimonianza raccolta dall'Anpi di Padova - Mio padre, attivo nel partito comunista, era schedato dall'ufficio politico della questura di Padova. Dopo l'8 settembre 1943 insieme a mio fratello, tornato a casa dopo lo sfacelo del nostro esercito, provvedemmo ad assistere i soldati sbandati e i prigionieri inglesi scappati dai campi di prigionia che passavano nel nostro paese in cerca di rifugio. Il 28 ottobre subimmo una perquisizione di un forte gruppo di tedeschi fascisti, ci minacciarono di fucilazione se avessero trovato i nostri amici alleati. Per fortuna erano fuggiti dal retro della casa qualche ora prima. Decidemmo perciò di costruire un rifugio sotterraneo e quando il 3 febbraio i fascisti tornarono ebbero un bel frugare. Nel frattempo i miei fratelli avevano organizzato un gruppo di partigiani nella zona che si facevano sentire con azioni di sabotaggio. Alla fine di febbraio ci fu un forte rastrellamento e furono arrestati 30 civili tra cui mio padre, i miei zii Angelo e Pietro Guzzon e i miei fratelli Guerrino e Mario il più giovane". Il padre, gli zii e il fratello Guerrino, dopo due mesi, vennero rilasciati perchè giudicato inabile al servizio militare mentre Guerrino venne reclutato ma Agnese, con altre donne fu protagonista di azioni clamorose come la fuga dal carcere di Verona del fratello Mario e di altri ragazzi.

FUNERALE. Mercoledì alle 16, nella chiesa del Cristo Re di Mortise, a Padova, sarà dato l'ultimo saluto alla donna insignita della Croce al merito di guerra come partigiana.