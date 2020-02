Agrex: è finalmente partita la richiesta di cassa integrazione

E' stato ufficializzato che dal 1° di febbraio 2020 i 45 dipendenti della Agrex srl sono tutti in carico alla Mo.Pe.Ri. spa che, visto il fallimento in atto, ha confermato la richiesta di cassa integrazione per i lavoratori e le lavoratrici che, ricordiamo, sono senza stipendio da novembre 2019 e che hanno bisogno di ricevere al più presto le loro retribuzioni. L’impegno del curatore da questo momento in poi sarà quello di trovare un nuovo acquirente per l’azienda.

Lavoratori

Loris Scarpa, segretario generale della Fiom di Padova, ha espresso la sua posizione: «Per noi è fondamentale definire al più presto il futuro di questa azienda e dei lavoratori: adesso si apre una fase importante di questa vertenza per capire in che modo arrivare alla riapertura dello stabilimento con la ripartenza dei lavori che deve avvenire al più presto».

Venerdì

Venerdì 7 febbraio, alle 18.30 ci sarà un’assemblea presso la sala polivalente del comune di Villafranca alla quale prenderà parte anche il sindaco per fare il punto della situazione assieme ai lavoratori e alle lavoratrici.