L'agrichef padovana Valentina Ongaro in partenza, a Roma c'è il “Villaggio Contadino”

La giovane agrichef padovana Valentina Ongaro è in partenza con gli altri due colleghi veneti alla volta di Roma per partecipare al “Villaggio Contadino”, il più grande evento dedicato all’autentico made in Italy, organizzato da Coldiretti al Circo Massimo da venerdì 5 a domenica 7 ottobre.

L'evento

Valentina Ongaro, agrichef impegnata nell’agriturismo di famiglia, l’azienda “Al Peraretto” a Faedo di Cinto Euganeo sarà alla ribalta nella Capitale insieme ai colleghi arrivati da tutta Italia per far conoscere il meglio dell’agricoltura veneta e padovana declinata nei piatti preparati con le tipicità del territorio e di stagione, all’insegna della tradizione rivisitata con le intuizioni della giovane agrichef. Insieme a lei raggiungeranno Roma nel fine settimana imprenditori agricoli e produttori padovani impegnati nella vendita diretta con Campagna Amica insieme a migliaia di cittadini arrivati da tutta Italia per conoscere il più grande mercato contadino d’Italia. "Sarà un'ottima occasione per conoscere da vicino il meglio del nostro made in Italy - spiega Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova, anch'egli a Roma insieme al direttore Giovanni Roncalli - nel più grande mercato contadino d'Italia con produttori arrivati da tutta la Penisola e decine di iniziative ed eventi per il pubblico. L'anno prossimo anche il Veneto ospiterà un Villaggio Coldiretti tutto dedicato alla nostra regione, ci stiamo già organizzando".

Autorità

Fattorie sociali, biologiche, didattiche, rappresentate da produttori di biodiversità e agrichef della nostra regione intratterranno turisti e cittadini con degustazioni, piatti, ricette e vendita diretta di tipicità introvabili nella Capitale se non in questa occasione. E’ questa l’offerta che gli agricoltori padovani e veneti di Coldiretti stanno preparando in queste ore con l’approssimarsi della partenza per l’inizio puntale dell’evento previsto alle ore 8 di venerdi mattina. Presenzieranno all’inaugurazione i Vicepremier Luigi di Maio e Matteo Salvini, il Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Sindaco di Roma Virginia Raggi insieme al Presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo e al Segretario Generale Vincenzo Gesmundo.

Prodotti

Per la prima volta la grande bellezza delle mille campagne italiane sarà rappresentata in 80mila metri quadrati dove il tempo può fermarsi tra i trattori, a tavola con i cuochi di campagna, in sella ad asini e cavalli, tra gli uccelli per imparare l’antica arte del falconiere, nella stalla con mucche, pecore, capre, maiali, conigli e galline, nella capanna dei pastori. Divertimento assicurato per i più piccoli che potranno pigiare l’uva, impastare il pane o a fare l’orto. Sarà allestita una vera e propria Arca di Noè che ospiterà gli animali salvati dall’estinzione grazie al lavoro di intere generazioni riconosciuto e sostenuto dai “Sigilli” di Campagna Amica esposti a tutti nella più grande opera di valorizzazione agroalimentare intrapresa in questi ultimi anni di ricerca. Sarà possibile conoscere i formaggi, i salumi, la frutta e gli ortaggi “dimenticati” e approcciarsi agli antichi mestieri con intagliatori, lanai, cappellai, ceramisti. Confetture di miele di Barena, asparagi di Badoere in agrodolce, sacchetti di farina di mais Marano e Bianco Perla, vasetti di broccoli Fiolaro e di Custoza, forme di formaggio Morlacco e Burlino, carciofi di Sant’Erasmo, cassette di cavolo dell’Adige, radicchio bianco o variegato di Lusia, pomodori del Cavallino e castagne del Baldo, sono il biglietto da visita che gli imprenditori agricoli veneti lasceranno ai consumatori che visiteranno l’unico posto al mondo dove per un l’intero week end tutti potranno vivere per una volta una giornata a fianco dei contadini italiani. Intrattenimenti, balli, folklore, convegni e forum completano il calendario della manifestazione per godere a pieno di questa opportunità straordinaria.