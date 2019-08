Controlli a tappeto negli agriturismi della provincia: sanzionate sei aziende

Nelle ultime settimane i Carabinieri della organizzazione forestale, unitamente alle specialità dei Nas (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) e del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) operanti in provincia di Padova hanno portato a termine una mirata campagna di controlli nel settore agrituristico.

I controlli

Complessivamente sono state eseguite verifiche su ben 13 strutture distribuite su tutto il territorio provinciale riscontrando un generale rispetto delle norme nazionali e regionali che disciplinano questo specifico settore turistico ricreativo. Nel dettaglio sono state sanzionate 6 aziende ed elevate un totale di 8 contestazioni di illecito amministrativo, mentre in un solo caso sono in corso ulteriori verifiche - congiuntamente alla polizia locale di un comune dell’Alta Padovana - per appurare eventuali reati di abuso edilizio su alcune strutture funzionali ad un’area adibita ad agri-campeggio. Si ricorda infatti che il consumo di suolo rappresenta oggi uno dei principali fattori di rischio idraulico (come le inondazioni) e idrogeologico, come le frane. Questa specifica attività di controllo, che si ripete costantemente negli anni, si propone di vigilare a garanzia non solo del rispetto dei requisiti e delle procedure amministrative tipici delle aziende agrituristiche ma anche e soprattutto di prevenire comportamenti che possano causare pericoli per le risorse ambientali, nonché evitare e reprimere pratiche commerciali ingannevoli nei confronti del consumatore e delle altre imprese concorrenti.