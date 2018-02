Competenze internazionali e scambi culturali: Aiesec Padova cerca nuovi membri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Pace e sviluppo del potenziale umano: è questa la visione che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ha guidato un gruppo di giovani a creare e diffondere Aiesec.

Si tratta di un’associazione no profit, indipendente, non discriminante e presente oggi in più di cento Paesi del mondo, interamente gestita da giovani tra 18 e 30 anni,che attraverso la realizzazione di scambi interculturali modellano al meglio la realtà locale.

Aiesec a Padova

Non solo è partner dell’Unesco, ma in collaborazione con le Nazioni Unite contribuisce al raggiungimento degli obiettivi sostenibili stabiliti per il 2030. Da oltre cinque anni Aiesec è presente a Padova, con sede al dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.

A farne parte sono studenti universitari che da idee iniziali fanno prendere forma a progetti concreti realizzati sul territorio, con un notevole impatto.

Gli enti con cui il gruppo collabora sono il Ministero dell’istruzione, l’università, le scuole superiori, i centri linguistici e le organizzazioni non governative.

I candidati

Saper tenere presentazioni in pubblico, coordinare un gruppo di lavoro, gestire il tempo, interagire con istituzioni di rilievo. Imparare a risolvere i problemi più complessi, a fare ricerche di mercato e implementare strategie di marketing, utilizzare programmi di lavoro richiesti dalle più prestigiose aziende ed entrare nel vivo dei meccanismi finanziari di un’organizzazione no-profit. Sono solo alcune delle competenze che si acquisiscono entrando in Aiesec, senza tralasciare che è quasi tutto svolto in lingua inglese grazie al coinvolgimento di volontari provenienti da tutto il mondo.

La selezione di nuovi profili è aperta: chi vuole creare un network di giovani in grado di applicare queste abilità in tutti i settori e ha un'età tra 18 e 30 anni con l'ambizione di raggiungere i propri obiettivi, ha tempo fino al 2 marzo per mettersi in contatto con l'associazione e iniziare il processo selettivo.

Contatti

padova@aiesec.it

www.aiesec.it