Al parco degli Alpini, la festa di tutti i bambini

La Fondazione Parole di Lulù, nata nel 2010 per volontà di Shirin Amini e Niccolò Fabi, per la sua decima edizione, ha scelto di tornare a sostenere Medici con l’ Africa CUAMM e i suoi progetti dedicati al mondo dell’ infanzia. Per il quarto anno l’evento sarà itinerante e, dopo la Puglia, il Piemonte e la Sicilia, la casa di Parole di Lulù sarà il Veneto, e nello specifico Padova, città dove il CUAMM ha la sua sede di nascita.

Bambini

Così, sabato 14 settembre 2019, nella cornice del parco degli Alpini, in via Capitello 66, a Padova, la Fondazione e il CUAMM hanno organizzato la giornata che come ogni anno accoglie tutti i bambini. A partire dalla mattina laboratori per i più piccoli, mentre nel pomeriggio artisti di strada, musicisti e attori con i loro spettacoli grandi e piccini. Tra questi anche Andrea Pennacchi, reduce dal monologo tanto discusso ma anche apprezzato, su La7 all'interno di Propaganda Live. Grazie poi alla collaborazione con il Rise Festival, la serata potrà proseguire per i presenti, sul palco saliranno infatti Giovanni Truppi, per una data speciale del Tour In Solo, e Discoverland, progetto musicale di Pier Cortese e Roberto Angelini.

Presenti anche le assessore Gallani e Benciolini. «La Cooperazione internazionale di Padova è ancora una volta - spiega Francesca Benciolini - capace di creare coinvolgimento, incontro, comunità, non solo nei paesi in cui opera ma anche nel nostro territorio. È una ricchezza che va coltivata e riconosciuta perchè rende più ricca la nostra città di legami sociali e attenzione a tutti e tutte. Ringrazio Medici con l'Africa Cuamm che portando Parole di Lulù a Padova ci ha regalato una giornata straordinaria». Entusiasta anche l'assessora Gallani: «Una festa meravigliosa in un parco di città che è stato oggi la casa per bambini, ragazzi, adulti: la possibilità di incontrarsi, parlarsi, divertirsi assieme in mezzo al verde, ci fa toccare con mano quanto è importante vivere e curare quello che è di tutti. Grazie alla fondazione parole di lulu e cuamm per aver scelto padova e un parco pubblico, luogo di tutti». Ringraziamenti anche da parte del vice sindaco, Arturo Lorenzoni: «Sono orgoglioso che padova abbia accolto parole di Lulu. Oggi al parco degli alpini una giornata di festa per tutti a sostegno dei progetti dedicati al mondo dell’infanzia. Grazie al lavoro dei volontari di Fondazione Parole di Lulù e Medici con l’ Africa CUAMM. La risposta di Padova a queste iniziative é sempre straordinaria. Grazie a tutti».