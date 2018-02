Alain Luciani denuncia: "San Lazzaro un quartiere abbandonato, per quanto ancora?"

"San Lazzaro un quartiere trascurato da anni che rischia di rimanere abbandonato per tanto tempo ancora". Il grido d'allarme arriva dal consigliere Alain Luciani Lega Nord, che ha raccolto le istanze dei residenti.

Le problematiche

"C'è stata un incontro pubblico con l'assessore Micalizzi dal quale molti cittadini sono usciti insoddisfatti per la poca chiarezza - afferma Luciani - molte le richieste e le problematiche, ad esempio il trasporto pubblico o le criticità della viabilità, alle quali l'assessore ha risposto in modo nebuloso rimandando a tempi futuri in quanto Padova Est sarà sede del nuovo ospedale e alla si rivedrà anche la sistemazione del quartiere. In pratica con i tempi previsti per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero, San Lazzaro potrebbe vedere i suoi problemi risolti fra molti anni, cosa che ha accentuato il senso di abbandono che provano i cittadini". Luciani ricorda i tanti incontri avuti nel corso dell'amministrazione Bitonci proprio con residenti e Comitati di San Lazzaro. "Le nostre proposte erano semplici, chiare, efficienti e soprattutto realizzabili in tempi brevi in modo da dare risposte alle diverse esigenze - spiega Luciani - partendo dal sovrappasso ciclopedconale per permettere di scavalcare la ferrovia in modo sicuro e veloce al trasporto pubblico. Tutta San Lazzaro infatti è servita da un unico autobus che transita su via Venezia. Un problema soprattutto per le persone anziane, i disabili ma anche tanti residenti del quartiere che si estende ben lontano da via Venezia. La nostra proposta, per la quale era già stato avviato uno studio di fattibilità, era quella di proporre una deviazione interna a San Lazzaro per rendere più agevole l'uso del mezzo pubblico. Infine molto sentita la questione di via Galante, una strada stretta e pericolosa per pedoni e ciclisti dove si rende necessario realizzare una pista ciclopedonale, che colleghi il quartiere a Mortise, e metta in sicurezza il transito di pedoni e ciclisti". Luciani si chiede se per attuare queste prime opere sia strettamente necessario attendere i tempi non brevi del futuro ospedale. "Sollecito l'amministrazione - chiude - a trovare delle soluzioni il prima possibile e a non lasciare San Lazzaro in abbandono ancora per troppi anni".