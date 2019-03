A Limena nasce l'albergo orizzontale

Un'accademia dovi si aumenta la professionalità nell'accoglienza. Un albergo orizzontale, tutto su un piano, dove insistono in successione aule per affinare tutte le pratiche del settore dell'hotelleria, della ristorazione e del catering. E' la filosofia di "Ore 8 Academy", lo spazio di formazione inaugurato questa mattina in via Alessandro Volta 21 a Limena: la prima accademia che propone formazione pratica nel settore Ho.Re.Ca in Italia. Si chiama Ore 8 Academy ed è un albergo, con tanto di reception, camere e ristorante, che ospita professionisti del settore. «Formazione pratica prima di tutto», spiega Giovanni De Giglio, uno dei fondatori del centro di alta formazione per i professionisti del settore alberghiero.

Academy

«L'obiettivo di questa Academy è quella di aiutare i nostri clienti ad aumentare la professionalità tra il personale presente nelle proprie strutture - spiega Alessandro Conte, coordinatore dei corsi di formazione dell'Academy -. L'obiettivo di questa realtà è quello di accompagnare la crescita degli operatori del mondo Ho.re.ca., ed è fondamentale formarsi per avere successo. "Ore 8 Academy" è il trait d'union tra operatore e professionisti. Siamo focalizzati nel portare al successo le nuove o già esistenti realtà imprenditoriali nell'accoglienza turistica e d'affari. Un luogo dove si impara dalle esperienze che già ci sono e dove in poco tempo si dà molto. Si chiama Ore 8 perché è l'ora cruciale per un albergo: il nostro è un albergo orizzontale dove si fa pratica e ci si mette in gioco».

Albergo

E così nell'albergo orizzontale si imparano davvero i principali mestieri del settore, dalla pulizia e riassetto di una camera, alla preparazione di una colazione creativa e internazionale, fino all'arte di ricevere i clienti in diverse lingue ed alla promozione online di alberghi, b&b e ristoranti. Tutto con laboratori pratici che fungono da vero e proprio banco di prova.