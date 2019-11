Gli alberi di vetro di Del Negro verranno rimossi da piazza Roma per motivi di sicurezza 

Gli alberi di vetro che da quasi vent’anni decorano piazza Roma, di fronte al municipio, verranno rimossi per ragioni di sicurezza. Il Comune di Montegrotto ha deliberato lo smontaggio e il trasporto in un luogo sicuro dell’opera realizzata dal professor Umberto Del Negro. L’ufficio tecnico darà ora avvio alla procedura amministrativa per l’assegnazione dei lavori di rimozione.

«La decisione - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - parte dalla constatazione dello stato di degrado dell’opera d’arte in vetro-mosaico, che in anni di esposizione alle intemperie si è degradata”. Nell’ultimo periodo è successo che si sono staccati pezzi di vetro dalla legatura cementizia e dal contro-vetro di supporto, anch’esso fratturato».

«All’inizio del nostro mandato - prosegue Mortandello - abbiamo promosso un sondaggio tra i cittadini per conoscere il gradimento anche rispetto alla collocazione. Da quel sondaggio è emerso che la maggioranza ci chiedeva di pensare a una diversa soluzione. Abbiamo quindi incaricato un’azienda veronese leader nel settore del vetro artistico di fare una perizia sull’opera. Da questa perizia è emerso che i materiali che sono stati usati per la sua costruzione non sono idonei per un'opera artistica da collocare all’aperto».

La relazione tecnica commissionata ha messo in evidenza che l’attuale stato di conservazione rende l’opera un pericolo sia per la cittadinanza, sia per i turisti sia per chiunque sia intenzionato a visionarla da vicino o a farsi una foto accanto ai vetri e spiega che per un’efficace messa in sicurezza dell’area non si può prescindere dallo smontaggio dell’opera e dal trasporto in un diverso luogo di carattere temporaneo in vista di un futuro restauro.

«Per il momento - spiega il sindaco - collocheremo quindi l’opera in sicurezza in un magazzino, rimandando a un secondo momento la valutazione sul restauro e sulla futura collocazione dell’opera d’arte». Il costo per lo smantellamento e il trasporto degli Alberi di vetro è stato quantificato in circa 20 mila euro.