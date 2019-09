Maltempo: in serata auto viene centrata da un albero che si abbatte sulla carreggiata

Il maltempo nella serata di domenica ha causato disagi e problemi in diversi punti della provincia, principalmente per alberi e rami che sono caduti lungo la sede stradale.

Auto centrata

Verso le 23.15 ad Abano in via dei Colli Euganei una pattuglia del radiomobile è intervenuta in via Euganea dove un grosso pioppo è caduto accidentalmente sulla carreggiata, probabilmente perchè colpito da un fulmine. Proprio in quel momento stava transitando una Land Rover Evoque guidata da un padovano di 54 anni. Il veicolo è stato colpito nella parte anteriore sinistra. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso. La strada è rimasta interdetta alla circolazione fino a quando i vigili del fuoco non hanno rimosso, verso mezzanotte e mezzo, l'albero.

Fumo dalla cabina

Nella mattinata prima di lunedì i pompieri sono stati chiamati in via dei Tigli in zona Bassanello a Padova per del fumo che usciva da una cabina elettrica. A casuare il corto circuito sarebbe stato nella serata di domenica un fulmine.