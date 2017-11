Albero precipita nel giardino della scuola: sfiorata la tragedia nella Bassa

Vento e maltempo hanno causato danni a Conselve, dove un grosso pino marittimo è caduto domenica mattina. Nello schianto a terra l’albero ha invaso la strada e colpito anche la cancellata della scuola materna, fortunatamente chiusa visto il giorno festivo.

ALBERO DI NATALE

Non solo. Anche l’albero di Natale in parte già addobbato è caduto nel quartiere Donatori di Sangue. Fortunatamente nel caso del primo abete in via monsignor Beggiato non transitavano automobili e persone, evitando danni che potevano essere letali. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare la sede stradale e anche la protezione Civile è accorsa per far pulizia. Per prevenire eventuali problemi il comune ha deciso di abbattere gli altri due pini marittimi presenti nel giardino della scuola.