Padova, albero e palo della luce crollano e si abbattono su due auto in sosta

Intervento dei vigili del fuoco, lunedì mattina, in via Marchesini a Padova, dove un albero e un palo dell'illuminazione pubblica sono caduti, abbattendosi su due auto in sosta.

ALBERO E PALO DELLA LUCE CADONO SULLE AUTO IN SOSTA. Per fortuna, non ci sono stati feriti. I pompieri si sono messi al lavoro per mettere in sicurezza la strada, bloccata al traffico per consentire le operazioni. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale.

