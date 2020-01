Albignasego, in trecento alla fiaccolata per il ritorno di don Marino: «Le donne non c'entrano»

Si sono dati appuntamento alle 19 di fronte la chiesa di Albignasego, i sostenitori di Don Marino. Chiedono il ritorno del parroco in paese. Una storia che ha diviso, anche qui ad Albignasego. Una vicenda che ogni giorno si riempie di nuovi elementi e particolari che però porta in strada almeno trecento persone. Ci sono non solo persone del posto ma anche ex parrocchiani della provincia di Vicenza e di Padova. Ma è chiaro la maggior parte del posto, del comune di Albignasego.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Parlano volentieri e non risparmiano affermazioni davvero molto gravi: «Le donne non c’entrano nulla - ripetono in molti - non è per le donne che succede una così». E quindi qual’è il vero motivo del contendere? «Sono i soldi - lo dicono in tanti - sono i “schéi”».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono in tantissimi a ripetere le stesse cose, che è una questione legata a tutt’altro che delle “scappatelle”.