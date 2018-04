Vaga in strada stordito dall'alcol, cerca di aggredire i carabinieri e finisce in manette

Ha cercato di colpire i carabinieri in preda ai fumi dell'alcol sperando di non essere controllato, invece ha rimediato un arresto ed è ora in attesa del processo per direttissima.

I fatti

É successo martedì notte a Piove di Sacco, dove i militari del Radiomobile in servizio hanno notato un uomo visibilmente alterato mentre si aggirava barcollando in via Roma. Quando i carabinieri si sono avvicinati per verificarne le condizioni di salute, l'uomo ha tentato in ogni modo di evitare le domande e ha reagito provando a colpirli con calci e pugni, senza riuscirci perchè troppo ubriaco. Per il 50enne G.S., operario residente in zona e con precedenti, sono scattate le manette per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ed è stato portato nelle camere di sicurezza della caserma locale dove è rimasto fino a mercoledì mattina, data dell'udienza per direttissima.