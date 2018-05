Il generale Aldo Visone in visita alle caserme di Este e Santa Margherita d'Adige

Nuova visita del generale di corpo d’armata Aldo Visone nei presidi del territorio. Nella mattinata di giovedì 10 maggio il generale ha visitato la nuova caserma della compagnia di Este intitolata alla medaglia d’argento al valor militare brigadiere Angelo Bernardi.

A Este

Accolto dal comandante capitano Giovanni Truglio, dai comandanti delle undici stazioni dipendenti e da una rappresentanza dei carabinieri in servizio e in congedo, Visone ha visitato i locali della caserma e ha partecipato a un incontro illustrativo dedicato alle peculiarità del territorio atestino e ai risultati raggiunti dall'Arma. Particolarmente apprezzato dal generale l'impegno degli uomini della compagnia, di cui ha elogiato l'impegno nel proteggere quotidianamente la sicurezza di tutti i cittadini.

A Santa Margherita d'Adige

A fine mattinata Visone si è spostato al comando di Santa Margherita d'Adige, dove è stato raggiunto dal comandante provinciale Oreste Liporace, per sottolineare l'importanza del presidio capillare del territorio, reso possibile dalla presenza dei nuclei più piccoli dei comandi dei carabinieri, che in questo modo hanno la possibilità di mantenere - come da tradizione - il controllo sulla zona.