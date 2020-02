Alessio B, ripropone in via Roma l'opera cancellata in via Squarcione

Ne aveva fatta una uguale in vita Squarcione, Alessio B, di opera raffigurante una coppia di giovani innamorati che si tiene per mano. L’opera è apparsa il 26 agosto scorso fa ma è durata davvero poco perché qualcuno ha sentito l’esigenza di chiamare una ditta di imbianchino e farla ricoprire. Così, per nulla domo, Alessio B ha deciso di riproporre la stessa opera, questa volta in via Roma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.