Alessio-b e la Wonder Woman di sette metri al Monoblocco

Ci sono voluti due giorni di intenso lavoro ma la Wonder Woman in camice, stetoscopio e mascherina è alta 7 metri da ora è ben visibile dalla rampa di accesso del Monoblocco. L'opera di Alessio-b è un tributo a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta contro il Covid-2019.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.