Inaugurazione riuscita per il primo “All you can eat” del gelato artigianale a Padova

Partenza partecipata per il primo “All you can eat” del gelato artigianale a Padova. In una città semi deserta, in clima pre-vacanziero, sono molti coloro che nella serata di venerdì 21 luglio in piazza dei Signori hanno scelto di mettersi in coda davanti la gelateria Ciokkolate, organizzatrice dell'evento, muniti del loro speciale bracciale fucsia che gli permetteva di avere illimitatamente tutte le coppette di gelato che desideravano.

Un cliente ha dimostrato un senso d'iniziativa encomiabile venendo da casa direttamente con il suo cucchiaio metallico personale, per riuscire a mangiare meglio il proprio gelato. Il record della serata va invece a un cliente che è riuscito a mangiare diciotto coppette di gelato.

