Nubifragi nella Bassa: scantinati, lavanderie e garage allagati, intervengono i vigili del fuoco

Pioggia intensa e allagamenti. Pomeriggio di lavoro per i vigili del fuoco che sono intervenuti in vari punti della Bassa su richiesta di vari cittadini che si sono ritrovati improvvisamente gli scantinati pieni di acqua.

Gli intervento

Nel pomeriggio, dalle 16 circa, i pompieri di Este sono accorsi in via Ferraresi a Casale di Scodosia per l'allagamento di una taverna e di una lavanderia di circa 50 metri quadri con oltre un metro e mezzo di acqua. Altro intervento per prosciugamento di uno scantinato è in corso in via Tempera a Montagnana: l'allagamento di un garage di 40 metri quadrati con circa mezzo metro d'acqua ha costretto le famiglie a portare in alto i mobili e spalare fuori il fango. Richieste di soccorso sono pervenute poi alla centrale per problemi a Villa Estense e a Sant'Elena.