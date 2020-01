Sospetto pacco bomba in centro storico: strada chiusa, intervengono gli artificieri

Momenti di tensione nel cuore del centro storico dove a metà pomeriggio di giovedì l'area attorno a galleria Ezzelino è stata chiusa per il ritrovamento di un pacco sospetto.

Il ritrovamento

Il video

Alle 16 sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo artificieri e antisabotaggio che con il supporto della polizia locale hanno provveduto a interdire il passaggio lungo via Stefano Breda, che congiunge via Santa Lucia con piazza dei Frutti. Sotto un occhio di portico, all'altezza della Chiesa di Cristo, il personale specializzato è stato allertato per la segnalazione di uno zainetto abbandonato a terra che ha fatto scattare il protocollo per il potenziale allarme esplosivo. Allontanati tutti i passanti, circa due ore più tardi una piccola esplosione controllata ha segnato la fine delle operazioni. Il contenuto della borsa così come il suo proprietario e il motivo dell'abbandono restano ancora da chiarire. Nessuno è rimasto ferito e non si sono registrati problemi di alcun tipo alla sicurezza.