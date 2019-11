Allarme bomba in via Trieste: zaino sospetto, gli artificieri dei carabinieri lo fanno brillare

Poco dopo le 15 di giovedì la zona delle Torri di via Trieste occupata dagli uffici di Antonveneta Gruppo Monte dei Paschi è stata transennata per uno zaino sospetto. Il protocollo di sicurezza è partito e solo alcuni dipendenti dei piani inferiori sono stati fatti uscire in maniera precauzionale per alcuni minuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Padova Principale oltre agli artificieri. Lo zainetto sarebbe stato fatto brillare: all'interno non c'era materiale esplosivo e con tutta probabilità è stato dimenticato da uno studente. Buona parte dei dipendenti del Monte dei Paschi non sono stati fatti uscire. Pesanti le ripercussioni sul traffico veicolare che è andato a rilento per consentire l'intervento dei militari.