Padova, allarme in riviera Ponti Romani per una valigia "sospetta": arriva la polizia

Una trolley "sospetto" ha fatto scattare l'allarme, lunedì mattina, in riviera Ponti Romani a Padova, davanti al ristorante Brek.

VALIGIA "SOSPETTA". Alle 9 circa, la polizia è intervenuta per verificare il contenuto di una valigia rotta abbandonata per strada e risultata vuota. Il bagaglio è stato gettato in un cassonetto.