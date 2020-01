Fuggi fuggi all'Ikea: scatta l'allarme antincendio, negozio evacuato a tempo di record

Attimi di concitazione alle 17 di venerdì nella sede Ikea di via Fraccalanza dove l'attivazione dell'allarme antincendio ha dato il via alle procedure di evacuazione.

L'allarme

L'allarme è scattato mentre il grande magazzino era gremito e, come da prassi, la direzione ha diramato gli avvisi per l'immediata evacuazione. Il pubblico si è riversato nel parcheggio e molti sono frettolosamente saliti in auto per allontanarsi. In pochi minuti però è stato appurato come si fosse trattato di un errore e non vi fosse alcun principio d'incendio né pericolo. meno di mezz'ora dopo i clienti sono stati fatti rientrare senza intoppi.